Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Динамо» Мх — «Локомотив»: в первом тайме голов забито не было

В эти минуты проходит матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются махачкалинское «Динамо» и московский «Локомотив». Команды играют на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступает Василий Казарцев. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 0:0.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Перерыв
0 : 0
Локомотив М
Москва

В первом тайме команды не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами.

После восьми туров чемпионата России махачкалинское «Динамо» набрало восемь очков и занимает 12-е место. Железнодорожники заработали 16 очков и располагаются на четвёртой строчке.

В минувшем туре махачкалинская команда уступила «Рубину» (0:1), а «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1).

