Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Спартака» Яковлев высказался о возможной отставке Деяна Станковича

Бывший футболист «Спартака» Павел Яковлев поделился мнением о возможном увольнении Деяна Станковича с поста главного тренера красно-белых.

«Посреди чемпионата убирать тренера… «Спартак» всё ещё в гонке, и руководство должно принимать правильные решения. Информация о возможной отставке Станковича может быть всего лишь слухами. «Спартак» — народная команда, по обсуждаемости — номер один в стране. Сейчас «Спартаку» важно набрать шесть очков в двух домашних матчах. Будет результат — будет меньше вопросов. Верю в «Спартак», переживаю и болею», — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

