Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Верона — Ювентус, результат матча 20 сентября 2025, счет 1:1, 4-й тур Серии А 2025/2026

«Ювентус» потерял очки в матче 4-го тура Серии А с «Вероной»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 4-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Верона» и «Ювентус». Команды играли на стадионе «Маркантонио Бентегоди» (Верона, Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антонио Рапуано. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Матч завершился вничью — 1:1.

Италия — Серия А . 4-й тур
20 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Верона
Верона
Окончен
1 : 1
Ювентус
Турин
0:1 Консейсау – 19'     1:1 Орбан – 44'    

«Ювентус» вышел вперёд на 19-й минуте игры. Отличился португальский нападающий Шику Консейсау. Хозяева поля отыгрались на 44-й минуте, когда нигерийский форвард Гифт Орбан реализовал 11-метровый удар. Отметим, что на 68-й минуте Суат Сердар забил второй мяч «Вероны», однако он был отменён после вмешательства VAR.

После этой игры в активе «Ювентуса» стало 10 очков. Туринцы поднялись на первое место в турнирной таблице Серии А. «Верона» набрала три очка после четырёх игр и располагается на 15-й строчке.

Материалы по теме
Бывший нападающий «Ювентуса» высказался о Душане Влаховиче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android