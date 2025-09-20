«Ювентус» потерял очки в матче 4-го тура Серии А с «Вероной»

Завершился матч 4-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Верона» и «Ювентус». Команды играли на стадионе «Маркантонио Бентегоди» (Верона, Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антонио Рапуано. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Матч завершился вничью — 1:1.

«Ювентус» вышел вперёд на 19-й минуте игры. Отличился португальский нападающий Шику Консейсау. Хозяева поля отыгрались на 44-й минуте, когда нигерийский форвард Гифт Орбан реализовал 11-метровый удар. Отметим, что на 68-й минуте Суат Сердар забил второй мяч «Вероны», однако он был отменён после вмешательства VAR.

После этой игры в активе «Ювентуса» стало 10 очков. Туринцы поднялись на первое место в турнирной таблице Серии А. «Верона» набрала три очка после четырёх игр и располагается на 15-й строчке.