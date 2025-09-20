Бруну Фернандеш забил 100-й гол за «Манчестер Юнайтед» в своём 200-м матче в АПЛ
В эти минуты идёт матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Челси». На данный момент счёт 2:0 в пользу манкунианцев, первый мяч в этой игре забил хавбек Бруну Фернандеш. Это 100-й гол португальца за «красных дьяволов» в его 200-м матче в АПЛ.
Англия — Премьер-лига . 5-й тур
20 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон
1:0 Фернандеш – 14' 2:0 Каземиро – 37' 2:1 Чалоба – 80'
Удаления: Каземиро – 45+5' / Санчес – 5'
Бруну Фернандеш защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с 2020 года, за это время в активе у португальца 296 матчей за клуб во всех турнирах, 100 голов и 86 голевых передач. Нынешний трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. По данным сайта Transfermarkt, текущая трансферная стоимость хавбека составляет € 50 млн.
