Бруну Фернандеш забил 100-й гол за «Манчестер Юнайтед» в своём 200-м матче в АПЛ

В эти минуты идёт матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Челси». На данный момент счёт 2:0 в пользу манкунианцев, первый мяч в этой игре забил хавбек Бруну Фернандеш. Это 100-й гол португальца за «красных дьяволов» в его 200-м матче в АПЛ.

Бруну Фернандеш защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с 2020 года, за это время в активе у португальца 296 матчей за клуб во всех турнирах, 100 голов и 86 голевых передач. Нынешний трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. По данным сайта Transfermarkt, текущая трансферная стоимость хавбека составляет € 50 млн.