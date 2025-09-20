«Динамо» Мх — «Локомотив»: Зелимхан Бакаев получил красную карточку на 65-й минуте
В эти минуты проходит матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются махачкалинское «Динамо» и московский «Локомотив». Команды играют на стадионе стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступает Василий Казарцев. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 1:0 в пользу гостей.
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Бакаев – 54' 1:1 Миро – 90+5'
Удаления: нет / Бакаев – 65'
Форвард «Локомотива» Зелимхан Бакаев получил красную карточку на 65-й минуте.
После восьми туров чемпионата России махачкалинское «Динамо» набрало восемь очков и занимает 12-е место. Железнодорожники заработали 16 очков и располагаются на четвёртой строчке.
Комментарии
