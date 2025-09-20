«Манчестер Юнайтед» переиграл «Челси» в матче АПЛ с двумя удалениями

Окончен матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали манкунианцы. Встреча состоялась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Питер Бэнкс (Мерсисайд).

На пятой минуте вратарь лондонцев Роберт Санчес получил красную карточку. Бруну Фернандеш открыл счёт на 14-й минуте и вывел манкунианцев вперёд. Каземиро на 37-й минуте удвоил преимущество «красных дьяволов», а на 45+5-й минуте за две жёлтые карточки он был удалён с поля. Трево Чалоба на 80-й минуте забил за лондонцев.

После этой игры «Манчестер Юнайтед» располагается на девятом месте в турнирной таблице АПЛ с семью очками в активе, «Челси» находится на шестой строчке с восемью очками.

В следующем туре «красные дьяволы» 27 сентября сыграют с «Брентфордом», «Челси» в тот же день примет на своём поле «Брайтон энд Хоув Альбион».