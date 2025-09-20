«Локомотив» сыграл вничью в пятом матче РПЛ подряд

Московский «Локомотив» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1) в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, железнодорожники поделили очки с соперниками в пятом матче чемпионата подряд.

Ранее подопечные Михаила Галактионова сыграли вничью с «Балтикой» (1:1), «Ростовом» (3:3), «Крыльями Советов» (2:2) и «Ахматом» (1:1).

Первый гол в матче был забит на 54-й минуте. Его автором стал нападающий «Локомотива» Зелимхан Бакаев. На 90+5-й минуте форвард махачкалинцев Миро сравнял счёт.

После этой победы в игры «Локомотива» стало 17 очков. Железнодорожники занимают второе место в таблице РПЛ. Махачкалинское «Динамо» с девятью очками располагается на 10-й строчке.