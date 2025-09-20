«Локомотив» сыграл вничью в пятом матче РПЛ подряд
Поделиться
Московский «Локомотив» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1) в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, железнодорожники поделили очки с соперниками в пятом матче чемпионата подряд.
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Бакаев – 54' 1:1 Миро – 90+5'
Удаления: нет / Бакаев – 65'
Ранее подопечные Михаила Галактионова сыграли вничью с «Балтикой» (1:1), «Ростовом» (3:3), «Крыльями Советов» (2:2) и «Ахматом» (1:1).
Первый гол в матче был забит на 54-й минуте. Его автором стал нападающий «Локомотива» Зелимхан Бакаев. На 90+5-й минуте форвард махачкалинцев Миро сравнял счёт.
После этой победы в игры «Локомотива» стало 17 очков. Железнодорожники занимают второе место в таблице РПЛ. Махачкалинское «Динамо» с девятью очками располагается на 10-й строчке.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 сентября 2025
-
21:57
-
21:36
-
21:35
-
21:34
-
21:29
-
21:28
-
21:26
-
21:18
-
20:59
-
20:56
-
20:54
-
20:45
-
20:43
-
20:30
-
20:21
-
20:17
-
20:16
-
20:08
-
20:08
-
19:56
-
19:47
-
19:45
-
19:44
-
19:35
-
19:25
-
19:24
-
19:21
-
19:12
-
19:00
-
18:58
-
18:57
-
18:56
-
18:55
-
18:55
-
18:52