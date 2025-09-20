Скидки
Главная Футбол Новости

«Локомотив» сыграл вничью в пятом матче РПЛ подряд

Комментарии
Комментарии

Московский «Локомотив» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1) в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, железнодорожники поделили очки с соперниками в пятом матче чемпионата подряд.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Бакаев – 54'     1:1 Миро – 90+5'    
Удаления: нет / Бакаев – 65'

Ранее подопечные Михаила Галактионова сыграли вничью с «Балтикой» (1:1), «Ростовом» (3:3), «Крыльями Советов» (2:2) и «Ахматом» (1:1).

Первый гол в матче был забит на 54-й минуте. Его автором стал нападающий «Локомотива» Зелимхан Бакаев. На 90+5-й минуте форвард махачкалинцев Миро сравнял счёт.

После этой победы в игры «Локомотива» стало 17 очков. Железнодорожники занимают второе место в таблице РПЛ. Махачкалинское «Динамо» с девятью очками располагается на 10-й строчке.

