«Ницца» разгромно проиграла «Бресту» в матче 5-го тура Лиги 1

Завершился матч 5-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Брест» и «Ницца». Команды играли на стадионе «Франсис-Ле Бле» (Брест, Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Хозяева поля одержали разгромную победу со счётом 4:1.

«Брест» сумел дважды забить в самом начале игры. На шестой минуте отличился Людовик Ажорк, а на девятой гол забил Ромен дель Кастильо. На 30-й минуте нападающий «Ниццы» Теремас Моффи отыграл один мяч. На 70-й минуте полузащитник хозяев Жорис Шотар отправил третий мяч в ворота гостей. Спустя ещё шесть минут Реми Лабо Ласкари сделал счёт 4:1.

После этой победы в активе «Бреста» стало четыре очка. Команда поднялась на 13-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Ницца» с шестью очками находится на 11-й строчке.