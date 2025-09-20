Скидки
Главная Футбол Новости

Брест — Ницца, результат матча 20 сентября 2025, счет 4:1, 5-й тур Лиги 1 2025/2026

«Ницца» разгромно проиграла «Бресту» в матче 5-го тура Лиги 1
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 5-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Брест» и «Ницца». Команды играли на стадионе «Франсис-Ле Бле» (Брест, Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Хозяева поля одержали разгромную победу со счётом 4:1.

Франция — Лига 1 . 5-й тур
20 сентября 2025, суббота. 20:00 МСК
Брест
Брест
Окончен
4 : 1
Ницца
Ницца
1:0 Ажорк – 6'     2:0 дель Кастильо – 9'     2:1 Моффи – 30'     3:1 Шотар – 70'     4:1 Лабо Ласкари – 76'    

«Брест» сумел дважды забить в самом начале игры. На шестой минуте отличился Людовик Ажорк, а на девятой гол забил Ромен дель Кастильо. На 30-й минуте нападающий «Ниццы» Теремас Моффи отыграл один мяч. На 70-й минуте полузащитник хозяев Жорис Шотар отправил третий мяч в ворота гостей. Спустя ещё шесть минут Реми Лабо Ласкари сделал счёт 4:1.

После этой победы в активе «Бреста» стало четыре очка. Команда поднялась на 13-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Ницца» с шестью очками находится на 11-й строчке.

Новости. Футбол
