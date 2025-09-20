Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Эр-Рияд», оформив дубль
Завершился матч 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Наср» и «Эр-Рияд». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Урсом Шнидером (Швейцария). «Аль-Наср» одержал победу со счётом 5:1.
Саудовская Аравия — Про-Лига . 3-й тур
20 сентября 2025, суббота. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
5 : 1
Эр-Рияд
Эр-Рияд
1:0 Феликс – 6' 2:0 Коман – 30' 3:0 Роналду – 33' 4:0 Феликс – 49' 4:1 Силла – 51' 5:1 Роналду – 76'
В составе «Аль-Насра» забитыми мячами отметились Жоау Феликс (дважды), Кингсли Коман и Криштиану Роналду (дважды). За «Эр-Рияд» забил Мамаду Силла.
«Эр-Рияд» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2025/2026. Команда набрала три очка после трёх матчей. «Аль-Наср» находится на первой строчке, заработав девять очков.
Комментарии
