Ланс — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Аль-Наср — Эр-Рияд, результат матча 20 сентября 2025, счет 5:1, Про-Лига 2025-2026

Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Эр-Рияд», оформив дубль
Комментарии

Завершился матч 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Наср» и «Эр-Рияд». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Урсом Шнидером (Швейцария). «Аль-Наср» одержал победу со счётом 5:1.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 3-й тур
20 сентября 2025, суббота. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
5 : 1
Эр-Рияд
Эр-Рияд
1:0 Феликс – 6'     2:0 Коман – 30'     3:0 Роналду – 33'     4:0 Феликс – 49'     4:1 Силла – 51'     5:1 Роналду – 76'    

В составе «Аль-Насра» забитыми мячами отметились Жоау Феликс (дважды), Кингсли Коман и Криштиану Роналду (дважды). За «Эр-Рияд» забил Мамаду Силла.

«Эр-Рияд» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2025/2026. Команда набрала три очка после трёх матчей. «Аль-Наср» находится на первой строчке, заработав девять очков.

Комментарии
