Ланс — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 20 сентября, календарь, таблица

Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 20 сентября, календарь, таблица
В субботу, 20 сентября, состоялись три матча 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата России 20 сентября:

«Пари НН» — «Ахмат» — 1:2;
«Акрон» — «Рубин» — 2:2;
«Динамо» Махачкала — «Локомотив» — 1:1.

Первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На второй строчке располагается московский «Локомотив», заработавший 17 очков. Замыкает тройку лидеров калининградская «Балтика» с 16 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (1), на 15-й строчке находится «Пари НН» (6).

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Локомотив» сыграл вничью в пятом матче РПЛ подряд
