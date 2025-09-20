Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 20 сентября, календарь, таблица

В субботу, 20 сентября, состоялись три матча 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата России 20 сентября:

«Пари НН» — «Ахмат» — 1:2;

«Акрон» — «Рубин» — 2:2;

«Динамо» Махачкала — «Локомотив» — 1:1.

Первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На второй строчке располагается московский «Локомотив», заработавший 17 очков. Замыкает тройку лидеров калининградская «Балтика» с 16 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (1), на 15-й строчке находится «Пари НН» (6).