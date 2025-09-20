Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 на 20 сентября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 20 сентября, прошли восемь матчей в рамках 11-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами данных встреч.

Результаты матчей Первой лиги 20 сентября:

«Енисей» — «Факел» — 1:1;

«Урал» — «Ротор» — 0:0;

«Челябинск» — «Родина» — 4:0;

«Волга» — «Нефтехимик» — 1:4;

«Сокол» — «Торпедо» Москва — 1:0;

«Арсенал» Тула — «Уфа» — 2:2;

«КАМАЗ» — «Шинник» — 0:0;

«Чайка» — «Спартак» Кострома — 2:4.

Лидером Первой лиги является костромской «Спартак» с 26 очками, на второй строчке располагается «Урал» с 24 очками, в зоне переходных матчей находятся «Факел» (23) и «Челябинск» (21). В нижней части таблицы расположились «Сокол» (8), «Торпедо» и «Чайка» (по 6).