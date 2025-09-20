Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 на 20 сентября

Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 на 20 сентября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 20 сентября, прошли восемь матчей в рамках 11-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами данных встреч.

Результаты матчей Первой лиги 20 сентября:

«Енисей» — «Факел» — 1:1;
«Урал» — «Ротор» — 0:0;
«Челябинск» — «Родина» — 4:0;
«Волга» — «Нефтехимик» — 1:4;
«Сокол» — «Торпедо» Москва — 1:0;
«Арсенал» Тула — «Уфа» — 2:2;
«КАМАЗ» — «Шинник» — 0:0;
«Чайка» — «Спартак» Кострома — 2:4.

Лидером Первой лиги является костромской «Спартак» с 26 очками, на второй строчке располагается «Урал» с 24 очками, в зоне переходных матчей находятся «Факел» (23) и «Челябинск» (21). В нижней части таблицы расположились «Сокол» (8), «Торпедо» и «Чайка» (по 6).

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
Материалы по теме
Дмитрий Парфёнов прокомментировал поражение в первом матче во главе «Торпедо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android