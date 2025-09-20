«Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» впервые с декабря 2023 года
«Манчестер Юнайтед» переиграл «Челси» в матче 5-го тура английской Премьер-лиги со счётом 2:1. Это первая победа «красных дьяволов» над «синими» с декабря 2023 года.
Англия — Премьер-лига . 5-й тур
20 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон
1:0 Фернандеш – 14' 2:0 Каземиро – 37' 2:1 Чалоба – 80'
Удаления: Каземиро – 45+5' / Санчес – 5'
В сезоне-2023/2024 «МЮ» переиграл лондонцев со счётом 2:1, но следующая встреча этих коллективов завершилась победой «Челси» (4:3), в прошлом сезоне в этом противостоянии были зафиксированы ничья (1:1) и минимальная победа «Челси» (1:0). Следующий матч между этими оппонентами в АПЛ назначен на 18 апреля 2026 года.
«Манчестер Юнайтед» располагается на девятом месте в турнирной таблице АПЛ с семью очками в активе, «Челси» находится на шестой строчке с восемью очками.
