«Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» впервые с декабря 2023 года

«Манчестер Юнайтед» переиграл «Челси» в матче 5-го тура английской Премьер-лиги со счётом 2:1. Это первая победа «красных дьяволов» над «синими» с декабря 2023 года.

В сезоне-2023/2024 «МЮ» переиграл лондонцев со счётом 2:1, но следующая встреча этих коллективов завершилась победой «Челси» (4:3), в прошлом сезоне в этом противостоянии были зафиксированы ничья (1:1) и минимальная победа «Челси» (1:0). Следующий матч между этими оппонентами в АПЛ назначен на 18 апреля 2026 года.

«Манчестер Юнайтед» располагается на девятом месте в турнирной таблице АПЛ с семью очками в активе, «Челси» находится на шестой строчке с восемью очками.