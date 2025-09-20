«Как в голливудском фильме с плохим сценарием». Елагин — о матче «МЮ» и «Челси»

Известный комментатор Александр Елагин прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» в матче 5-го тура АПЛ с «Челси» (2:1).

«Матч, который все ждали с огромным нетерпением (прежде всего болельщики «красных дьяволов»), надеясь увидеть, каким образом португальский упрямец, которого (по его словам) не смог бы переубедить сам Папа Римский, будет выходить из пике, куда его и его легендарную команду загнали всевозможные обстоятельства, которые как снежный ком накапливались годами после ухода на заслуженный отдых Великого Ферги.

Матч с «Челси» на «Олд Траффорд» оправдал ожидания только тех, кто мечтал о трёх очках для любимой команды (конечно же, «МЮ») любой ценой. Да, вот так, «любой ценой», она достигнута и была. Конечно, всё развивалось как в голливудском фильме с плохим сценарием: четвёртая минута, удаление вратаря (абсолютно справедливое), ливень как из пожарного рукава (в этом что-то есть для драматургии), судорожные замены Энцо Марески – впервые в истории АПЛ целых три в первые 20 минут – потом гол, который будут ещё долго обсуждать – не как судейское решение, принятое не на поле, а в тиши кабинета VAR в центре Лондона – а как несправедливое по чисто футбольным понятиям (понимаю, очень спорное высказывание). А знаете, почему спорное – а потому что ему (этому решению) не до конца веришь. Слишком часто английские VAR косячили в прошлые сезоны, причём так, что весь футбольный мир дивился британскому идиотизму.

Но суть не в этом – «Юнайтед» выиграл по делу, потому что забил в итоге на гол больше соперника. Да, «Челси» играл в середине недели в еврокубках, да, у «синих» вышел на поле «Олд Траффорд» лучший форвард (Палмер) с недолеченной травмой, которая дала о себе знать так не вовремя – но это проблемы «Челси». «Юнайтед» тут при чём?

Аморим на какое-то время может перевести дух. Вот только надолго ли? Игры (собственно Игры) как не было так и нет. То, что Бруну волей обстоятельств сыграл на своей привычной позиции (ближе к атаке), вопреки желанию тренера, – так это так распорядился сценарист матча.

Мы с вами увидели настоящий «пацанский» футбол (типа где-нибудь на пустыре, когда сбрасывались «по полтинничку», а куш забирал в итоге победитель). На этот раз «куш» забрал Аморим. Мареска и его «банда» оступились. Но кажется мне, что «Челси» споткнулся, а потом вскочит и побежит дальше. А вот что для Аморима будет стратегически значить эта победа? Неужто только отсрочку по дороге на эшафот?» — написал Елагин в своём телеграм-канале.