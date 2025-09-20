Георгий Джикия забил во втором матче за «Антальяспор» подряд

Российский защитник «Антальяспора» Георгий Джикия забил гол во втором матче турецкой команды подряд. Футболист отличился на 52-й минуте матча 6-го тура Суперлиги Турции с «Кайсериспором». Мяч экс-капитана «Спартака» принёс команде из Антальи ничью — 1:1. Отметим, что в составе клуба из Кайсери весь матч провёл российский форвард Герман Онугха.

Свой дебютный мяч в составе «Антальяспора» Джикия забил в игре 5-го тура чемпионата с «Самсунспором» (2:1).

31-летний Джикия стал футболистом «Антальяспора» в июле 2025 года. За это время россиянин успел принять участие в шести матчах турецкой Суперлиги, проведя на поле 487 минут. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.