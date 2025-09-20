Скидки
Главная Футбол Новости

Георгий Джикия забил во втором матче за «Антальяспор» подряд

Комментарии

Российский защитник «Антальяспора» Георгий Джикия забил гол во втором матче турецкой команды подряд. Футболист отличился на 52-й минуте матча 6-го тура Суперлиги Турции с «Кайсериспором». Мяч экс-капитана «Спартака» принёс команде из Антальи ничью — 1:1. Отметим, что в составе клуба из Кайсери весь матч провёл российский форвард Герман Онугха.

Турция — Суперлига . 6-й тур
20 сентября 2025, суббота. 20:00 МСК
Антальяспор
Анталия
Окончен
1 : 1
Кайсериспор
Кайсери
1:0 Джикия – 52'     1:1 Бенеш – 90+2'    

Свой дебютный мяч в составе «Антальяспора» Джикия забил в игре 5-го тура чемпионата с «Самсунспором» (2:1).

31-летний Джикия стал футболистом «Антальяспора» в июле 2025 года. За это время россиянин успел принять участие в шести матчах турецкой Суперлиги, проведя на поле 487 минут. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

