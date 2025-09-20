Галактионов: год назад уже комментарий свой дал, не буду повторять — дисквалифицируют

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о судействе после матча 9-го тура Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:1). Команда из Дагестана сравняла счёт на 90+5-й минуте. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург).
— Видно было ваше недовольство теми судейскими решениями, которые отчасти касались возможных фолов в атаке.
— Мой комментарий? Ну я год назад уже комментарий свой дал, мне повторить? Но я, наверное, не буду этого делать, потому что дисквалифицируют опять. Я думаю, что всё очевидно, — сказал Галактионов в эфире «Матч Премьер».
Ранее Михаил Галактионов нецензурно выругался в одном из послематчевых интервью, за что получил дисквалификацию по решению Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
- 20 сентября 2025
-
23:19
-
23:15
-
23:13
-
22:57
-
22:41
-
22:40
-
22:37
-
22:29
-
22:08
-
22:00
-
21:57
-
21:36
-
21:35
-
21:34
-
21:29
-
21:28
-
21:26
-
21:18
-
20:59
-
20:56
-
20:54
-
20:45
-
20:43
-
20:30
-
20:21
-
20:17
-
20:16
-
20:08
-
20:08
-
19:56
-
19:47
-
19:45
-
19:44
-
19:35
-
19:25