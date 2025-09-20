Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Галактионов: год назад уже комментарий свой дал, не буду повторять — дисквалифицируют

Галактионов: год назад уже комментарий свой дал, не буду повторять — дисквалифицируют
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о судействе после матча 9-го тура Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:1). Команда из Дагестана сравняла счёт на 90+5-й минуте. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург).

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Бакаев – 54'     1:1 Миро – 90+5'    
Удаления: нет / Бакаев – 65'

— Видно было ваше недовольство теми судейскими решениями, которые отчасти касались возможных фолов в атаке.
— Мой комментарий? Ну я год назад уже комментарий свой дал, мне повторить? Но я, наверное, не буду этого делать, потому что дисквалифицируют опять. Я думаю, что всё очевидно, — сказал Галактионов в эфире «Матч Премьер».

Ранее Михаил Галактионов нецензурно выругался в одном из послематчевых интервью, за что получил дисквалификацию по решению Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

Материалы по теме
«Локомотив» вдесятером упустил победу в матче с «Динамо» Мх, пропустив на 90+5-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android