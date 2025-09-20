Галактионов: год назад уже комментарий свой дал, не буду повторять — дисквалифицируют

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о судействе после матча 9-го тура Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:1). Команда из Дагестана сравняла счёт на 90+5-й минуте. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург).

— Видно было ваше недовольство теми судейскими решениями, которые отчасти касались возможных фолов в атаке.

— Мой комментарий? Ну я год назад уже комментарий свой дал, мне повторить? Но я, наверное, не буду этого делать, потому что дисквалифицируют опять. Я думаю, что всё очевидно, — сказал Галактионов в эфире «Матч Премьер».

Ранее Михаил Галактионов нецензурно выругался в одном из послематчевых интервью, за что получил дисквалификацию по решению Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.