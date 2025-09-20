«Мы хорошо вошли в игру, но у нас всегда всё непросто». Аморим — о победе над «Челси»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал победу своей команды в матче 5-го тура АПЛ с «Челси» (2:1).

«Каждая победа очень важна, особенно сейчас, в игре с таким сильным соперником. Мы хорошо вошли в игру, по-настоящему целеустремлённо. Удаление у оппонента помогло нам контролировать ход встречи, но у нас и так это получалось. Мы забили дважды и постарались усложнить свою игру, у нас всегда всё непросто, в этой игре ситуация должна была быть иной.

Что касается Каземиро, то ему ещё хуже, чем мне [в связи с удалением]. Мы победили, поэтому я закрою глаза на некоторые моменты, а ему всё равно будет из-за этого нехорошо, ведь он настоящий профессионал. У него достаточно опыта для того, чтобы понять, что так играть нельзя. Порой он переживает даже слишком много.

В концовке нам было тяжело, но мы заслужили победу. Наших болельщиков довольно легко порадовать. Если ты выкладываешься по максимуму, то и они будут довольны. Именно это нужно понять нашим игрокам: чтобы болельщики и дальше были с нами, нужно бежать и сражаться. Теперь же нам нужно забыть о приятном ощущении от победы, чтобы вспомнить о необходимости выиграть следующую игру», — приводит слова Аморима BBC.