Парфёнов — о ситуации в «Торпедо»: глупо говорить, что всё дело в психологии

Главный тренер московского «Торпедо» Дмитрий Парфёнов ответил на вопрос о психологическом и эмоциональном состоянии автозаводцев. После поражения в матче 11-го тура Лиги PARI с «Соколом» (0:1) чёрно-белые опустились на предпоследнее, 17-е место. В активе команды шесть очков.

— Вы не так давно в команде, провели всего несколько дней. В каком психологическом и эмоциональном состоянии вы обнаружили ребят и что было необходимо сделать в первую очередь?

— Работы много, и мы, в принципе, прекрасно понимали, что нас ждёт. Столкнулись с проблемами психологии и концентрации именно в тех эпизодах, которые влияют на результат. Нужно ещё более внимательно относиться к тому, что происходит у своих и у чужих ворот. В этой лиге ты не создашь много моментов, поэтому ценность каждого эпизода очень важна. Здесь, наверное, глупо говорить, что всё дело в психологии. Нам нужно работать, это наша профессия. Доставать из ребят максимум и то, что они могут. Плюс, помимо максимума каждого игрока, есть вопрос командной игры. Здесь нужно прибавлять и прибавлять. Я думаю, что ребятам тоже это непросто, но это их работа. Я не сомневаюсь, что мы справимся, мы справимся все вместе, — приводит слова Парфёнова официальный сайт клуба.