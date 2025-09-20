Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Парфёнов — о ситуации в «Торпедо»: глупо говорить, что всё дело в психологии

Парфёнов — о ситуации в «Торпедо»: глупо говорить, что всё дело в психологии
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Торпедо» Дмитрий Парфёнов ответил на вопрос о психологическом и эмоциональном состоянии автозаводцев. После поражения в матче 11-го тура Лиги PARI с «Соколом» (0:1) чёрно-белые опустились на предпоследнее, 17-е место. В активе команды шесть очков.

Россия — Лига PARI . 11-й тур
20 сентября 2025, суббота. 16:00 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
1 : 0
Торпедо М
Москва
1:0 Гольянин – 17'    

— Вы не так давно в команде, провели всего несколько дней. В каком психологическом и эмоциональном состоянии вы обнаружили ребят и что было необходимо сделать в первую очередь?
— Работы много, и мы, в принципе, прекрасно понимали, что нас ждёт. Столкнулись с проблемами психологии и концентрации именно в тех эпизодах, которые влияют на результат. Нужно ещё более внимательно относиться к тому, что происходит у своих и у чужих ворот. В этой лиге ты не создашь много моментов, поэтому ценность каждого эпизода очень важна. Здесь, наверное, глупо говорить, что всё дело в психологии. Нам нужно работать, это наша профессия. Доставать из ребят максимум и то, что они могут. Плюс, помимо максимума каждого игрока, есть вопрос командной игры. Здесь нужно прибавлять и прибавлять. Я думаю, что ребятам тоже это непросто, но это их работа. Я не сомневаюсь, что мы справимся, мы справимся все вместе, — приводит слова Парфёнова официальный сайт клуба.

Материалы по теме
Дмитрий Парфёнов прокомментировал поражение в первом матче во главе «Торпедо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android