Главная Футбол Новости

«Пару слов? У судьишки спросите». Капитан «Локомотив» Баринов — после игры с «Динамо» Мх

Комментарии

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о судействе после матча 9-го тура Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:1). Команда из Дагестана сравняла счёт на 90+5-й минуте. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург).

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Бакаев – 54'     1:1 Миро – 90+5'    
Удаления: нет / Бакаев – 65'

— Дмитрий, можно пару слов?
— У судьишки спросите, — приводит слова Баринова «Матч ТВ».

Отметим, что на 67-й минуте Бакаев получил красную карточку и оставил свою команду вдесятером.

После этой победы у «Локомотива» стало 17 очков. Железнодорожники занимают второе место в таблице РПЛ. Махачкалинское «Динамо» с девятью очками располагается на 10-й строчке.

