«Пару слов? У судьишки спросите». Капитан «Локомотив» Баринов — после игры с «Динамо» Мх

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о судействе после матча 9-го тура Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:1). Команда из Дагестана сравняла счёт на 90+5-й минуте. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург).

— Дмитрий, можно пару слов?

— У судьишки спросите, — приводит слова Баринова «Матч ТВ».

Отметим, что на 67-й минуте Бакаев получил красную карточку и оставил свою команду вдесятером.

После этой победы у «Локомотива» стало 17 очков. Железнодорожники занимают второе место в таблице РПЛ. Махачкалинское «Динамо» с девятью очками располагается на 10-й строчке.