«Пару слов? У судьишки спросите». Капитан «Локомотив» Баринов — после игры с «Динамо» Мх
Поделиться
Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о судействе после матча 9-го тура Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:1). Команда из Дагестана сравняла счёт на 90+5-й минуте. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург).
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Бакаев – 54' 1:1 Миро – 90+5'
Удаления: нет / Бакаев – 65'
— Дмитрий, можно пару слов?
— У судьишки спросите, — приводит слова Баринова «Матч ТВ».
Отметим, что на 67-й минуте Бакаев получил красную карточку и оставил свою команду вдесятером.
После этой победы у «Локомотива» стало 17 очков. Железнодорожники занимают второе место в таблице РПЛ. Махачкалинское «Динамо» с девятью очками располагается на 10-й строчке.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 сентября 2025
-
23:19
-
23:15
-
23:13
-
22:57
-
22:41
-
22:40
-
22:37
-
22:29
-
22:08
-
22:00
-
21:57
-
21:36
-
21:35
-
21:34
-
21:29
-
21:28
-
21:26
-
21:18
-
20:59
-
20:56
-
20:54
-
20:45
-
20:43
-
20:30
-
20:21
-
20:17
-
20:16
-
20:08
-
20:08
-
19:56
-
19:47
-
19:45
-
19:44
-
19:35
-
19:25