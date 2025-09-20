Скидки
Удинезе — Милан, результат матча 20 сентября 2025, счет 0:3, 4-й тур Серии А 2025/2026

«Милан» разгромил «Удинезе» и поднялся на второе место в Серии А
Комментарии

Завершился матч 4-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Удинезе» и «Милан». Команды играли на стадионе «Блюэнерджи» (Удине, Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Довери. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Матч завершился разгромной победой гостей — 3:0.

Италия — Серия А . 4-й тур
20 сентября 2025, суббота. 21:45 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
0 : 3
Милан
Милан
0:1 Пулишич – 39'     0:2 Фофана – 46'     0:3 Пулишич – 53'    

Первый гол в матче был забит на 39-й минуте. Отличился форвард «Милана» Кристиан Пулишич. На 46-й минуте полузащитник Юссуф Фофана с передачи американца удвоил преимущество «россонери». На 53-й минуте Пулишич оформил дубль.

После этой победы в активе «Милана» стало девять очков. «Россонери» поднялись на второе место в таблице Серии А. «Удинезе» с семью очками находится на шестой строчке.

Календарь матчей Серии А
Турнирная таблица Серии А
