«Милан» разгромил «Удинезе» и поднялся на второе место в Серии А

Завершился матч 4-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Удинезе» и «Милан». Команды играли на стадионе «Блюэнерджи» (Удине, Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Довери. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Матч завершился разгромной победой гостей — 3:0.

Первый гол в матче был забит на 39-й минуте. Отличился форвард «Милана» Кристиан Пулишич. На 46-й минуте полузащитник Юссуф Фофана с передачи американца удвоил преимущество «россонери». На 53-й минуте Пулишич оформил дубль.

После этой победы в активе «Милана» стало девять очков. «Россонери» поднялись на второе место в таблице Серии А. «Удинезе» с семью очками находится на шестой строчке.