«Бенфика» разгромила АВС в первом матче под руководством Моуринью

Завершён матч 6-го тура португальской Примейры, в которой встречались АВС (Вила-даз-Авиш) и «Бенфика» (Лиссабон). Победу со счётом 3:0 в первой игре под руководством Жозе Моуринью одержали «орлы».

Георгий Судаков открыл счёт на 45+3-й минуте, Вангелис Павлидис реализовал пенальти на 59-й минуте и удвоил преимущество команды, а на 64-й минуте отличился Франьо Иванович.

После этой игры «Бенфика» с 13 очками располагается на втором месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Португалии, АВС с одним очком замыкает турнирную таблицу.

В следующем своём матче «Бенфика» сыграет 23 сентября дома с «Риу Аве» в перенесённом матче 1-го тура чемпионата Португалии.