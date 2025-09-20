«Бенфика» разгромила АВС в первом матче под руководством Моуринью
Поделиться
Завершён матч 6-го тура португальской Примейры, в которой встречались АВС (Вила-даз-Авиш) и «Бенфика» (Лиссабон). Победу со счётом 3:0 в первой игре под руководством Жозе Моуринью одержали «орлы».
Португалия — Примейра . 6-й тур
20 сентября 2025, суббота. 20:00 МСК
АВС
Вила-даз-Авиш
Окончен
0 : 3
Бенфика
Лиссабон
0:1 Судаков – 45+3' 0:2 Павлидис – 59' 0:3 Иванович – 64'
Георгий Судаков открыл счёт на 45+3-й минуте, Вангелис Павлидис реализовал пенальти на 59-й минуте и удвоил преимущество команды, а на 64-й минуте отличился Франьо Иванович.
После этой игры «Бенфика» с 13 очками располагается на втором месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Португалии, АВС с одним очком замыкает турнирную таблицу.
В следующем своём матче «Бенфика» сыграет 23 сентября дома с «Риу Аве» в перенесённом матче 1-го тура чемпионата Португалии.
Комментарии
- 21 сентября 2025
-
00:58
-
00:41
-
00:22
-
00:15
-
00:10
- 20 сентября 2025
-
23:59
-
23:59
-
23:46
-
23:41
-
23:19
-
23:15
-
23:13
-
22:57
-
22:41
-
22:40
-
22:37
-
22:29
-
22:08
-
22:00
-
21:57
-
21:36
-
21:35
-
21:34
-
21:29
-
21:28
-
21:26
-
21:18
-
20:59
-
20:56
-
20:54
-
20:45
-
20:43
-
20:30
-
20:21
-
20:17