Главная Футбол Новости

Валенсия — Атлетик, результат матча 20 сентября 2025, счет 2:0, Примера 2025-2026

«Атлетик» на выезде проиграл «Валенсии», оставшись в меньшинстве на 61-й минуте
Комментарии

Завершился матч 5-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Валенсия» и «Атлетик» Бильбао. Команды играли на стадионе «Месталья» в Валенсии (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Мигелем Анхелем Ортисом Арьясом. «Валенсия» одержала победу со счётом 2:0.

Испания — Примера . 5-й тур
20 сентября 2025, суббота. 22:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
2 : 0
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Сантамария – 73'     2:0 Дуро – 90+3'    
Удаления: нет / Вивиан – 61'

На 61-й минуте был удалён защитник «Атлетика» Дани Вивиан. В составе «Валенсии» отличились Батист Сантамария на 73-й минуте и Уго Дуро на 90+3-й минуте.

«Валенсия» занимает 10-е место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала семь очков за пять матчей. «Атлетик» находится на седьмой строчке, заработав девять очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал», у которого 15 очков.

Календарь матчей Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
