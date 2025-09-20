«Атлетик» на выезде проиграл «Валенсии», оставшись в меньшинстве на 61-й минуте

Завершился матч 5-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Валенсия» и «Атлетик» Бильбао. Команды играли на стадионе «Месталья» в Валенсии (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Мигелем Анхелем Ортисом Арьясом. «Валенсия» одержала победу со счётом 2:0.

На 61-й минуте был удалён защитник «Атлетика» Дани Вивиан. В составе «Валенсии» отличились Батист Сантамария на 73-й минуте и Уго Дуро на 90+3-й минуте.

«Валенсия» занимает 10-е место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала семь очков за пять матчей. «Атлетик» находится на седьмой строчке, заработав девять очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал», у которого 15 очков.