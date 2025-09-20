Компани: в первой половине игры с «Хоффенхаймом» мы были недостаточно хороши
Поделиться
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу своей команды в матче 4-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 с «Хоффенхаймом» (4:1).
Германия — Бундеслига . 4-й тур
20 сентября 2025, суббота. 16:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Окончен
1 : 4
Бавария
Мюнхен
0:1 Кейн – 44' 0:2 Кейн – 48' 0:3 Кейн – 77' 1:3 Цоуфал – 82' 1:4 Гнабри – 90+9'
«В первом тайме «Хоффенхайм» был лучше нас, они побеждали в единоборствах, у них получалось почти всё. Когда первый тайм получается отыграть не лучшим образом, нужно действовать — именно это мы и сделали. Во втором тайме мы сразу же стали действовать лучше, приняв тот факт, что в первой половине игры мы были недостаточно хороши», — приводит слова Компани официальный сайт «Баварии».
На данный момент «Хоффенхайм» располагается на девятой позиции в турнирной таблице высшего дивизиона немецкого первенства с шестью очками. «Бавария» находится на первой строчке с 12 очками.
Комментарии
- 21 сентября 2025
-
00:58
-
00:41
-
00:22
-
00:15
-
00:10
- 20 сентября 2025
-
23:59
-
23:59
-
23:46
-
23:41
-
23:19
-
23:15
-
23:13
-
22:57
-
22:41
-
22:40
-
22:37
-
22:29
-
22:08
-
22:00
-
21:57
-
21:36
-
21:35
-
21:34
-
21:29
-
21:28
-
21:26
-
21:18
-
20:59
-
20:56
-
20:54
-
20:45
-
20:43
-
20:30
-
20:21
-
20:17