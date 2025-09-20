Компани: в первой половине игры с «Хоффенхаймом» мы были недостаточно хороши

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу своей команды в матче 4-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 с «Хоффенхаймом» (4:1).

«В первом тайме «Хоффенхайм» был лучше нас, они побеждали в единоборствах, у них получалось почти всё. Когда первый тайм получается отыграть не лучшим образом, нужно действовать — именно это мы и сделали. Во втором тайме мы сразу же стали действовать лучше, приняв тот факт, что в первой половине игры мы были недостаточно хороши», — приводит слова Компани официальный сайт «Баварии».

На данный момент «Хоффенхайм» располагается на девятой позиции в турнирной таблице высшего дивизиона немецкого первенства с шестью очками. «Бавария» находится на первой строчке с 12 очками.