Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рахимов — о ничьей с «Акроном»: из этой игры можно взять много позитивных моментов

Рахимов — о ничьей с «Акроном»: из этой игры можно взять много позитивных моментов
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором казанцы сыграли вничью с «Акроном» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 2
Рубин
Казань
1:0 Пестряков – 37'     2:0 Бистрович – 50'     2:1 Даку – 54'     2:2 Сиве – 86'    

— «Рубин» сегодня начал первый тайм владением. Ожидали, что соперник отдаст мяч?
— Это не соперник отдал, это мы взяли. Но я всегда говорю: для чего это владение? Мы неплохо начали, контролировали мячи, подборы. Было два хороших эпизода после стандартов. Арройо должен был забивать, пробил высоко. Во втором тайме он тоже имел момент. А два эпизода у наших ворот закончились голами. Это неприятно, что нас наказали за эти моменты. Но в каждой игре у соперников бывают моменты, просто разная эффективность их использования. Сегодня у них была высокая.

Но надо сказать, что ребята молодцы, проявили характер. Может, где-то упростили игру, но во втором тайме добавили в борьбе, в единоборствах. Забили очень хороший первый мяч, со стандарта второй. И на этом кураже полезли вперёд, тут же могли забить третий. Наверно, двоякое впечатление: по такой игре можно было брать три очка, но в футболе ты не можешь гарантировать это. В любой игре ты можешь превосходить соперника во много раз, но ты можешь не выигрывать, здесь важна эффективность. У соперника она была высокой. Но из этой игры можно взять много позитивных моментов, — приводит слова Рахимова официальный сайт клуба.

Материалы по теме
«Акрон» упустил победу над «Рубином», пропустив в концовке матча 9-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android