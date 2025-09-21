Рахимов — о ничьей с «Акроном»: из этой игры можно взять много позитивных моментов

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором казанцы сыграли вничью с «Акроном» (1:1).

— «Рубин» сегодня начал первый тайм владением. Ожидали, что соперник отдаст мяч?

— Это не соперник отдал, это мы взяли. Но я всегда говорю: для чего это владение? Мы неплохо начали, контролировали мячи, подборы. Было два хороших эпизода после стандартов. Арройо должен был забивать, пробил высоко. Во втором тайме он тоже имел момент. А два эпизода у наших ворот закончились голами. Это неприятно, что нас наказали за эти моменты. Но в каждой игре у соперников бывают моменты, просто разная эффективность их использования. Сегодня у них была высокая.

Но надо сказать, что ребята молодцы, проявили характер. Может, где-то упростили игру, но во втором тайме добавили в борьбе, в единоборствах. Забили очень хороший первый мяч, со стандарта второй. И на этом кураже полезли вперёд, тут же могли забить третий. Наверно, двоякое впечатление: по такой игре можно было брать три очка, но в футболе ты не можешь гарантировать это. В любой игре ты можешь превосходить соперника во много раз, но ты можешь не выигрывать, здесь важна эффективность. У соперника она была высокой. Но из этой игры можно взять много позитивных моментов, — приводит слова Рахимова официальный сайт клуба.