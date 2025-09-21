Скидки
Ланс — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

«Рабочая обстановка». Парфёнов — о беседе игроков с фанатами после матча с «Соколом»

Аудио-версия:
Главный тренер московского «Торпедо» Дмитрий Парфёнов высказался о разговоре болельщиков автозаводцев с футболистами после поражения в матче 11-го тура Лиги PARI с «Соколом» (0:1). Чёрно-белые опустились на предпоследнее, 17-е место. В активе команды шесть очков.

Россия — Лига PARI . 11-й тур
20 сентября 2025, суббота. 16:00 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
1 : 0
Торпедо М
Москва
1:0 Гольянин – 17'    

— Болельщики «Торпедо» очень требовательны. Сразу после матча в Саратове у них состоялся непростой разговор с командой. Что бы вы хотели им пожелать?
— Во-первых, я хочу поблагодарить их за поддержку. Они приехали сюда, и их поддержка чувствовалась всю игру. Вопросы у болельщиков всегда будут, когда такая ситуация. После игры у всех эмоции. Я думаю, это рабочая обстановка. Мы видим только один путь — давать результат и радовать их. А я знаю, что болельщики всегда с командой. Это показатель. Эмоции — это нормально, у людей они есть. В этой ситуации они, можно сказать, абсолютно рабочие. Мы поговорили. Я думаю, что и новые ребята, которые только пришли в команду, тоже всё услышали и понимают, — приводит слова Парфёнова официальный сайт клуба.

