Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Невозможно в каждом матче играть без ошибок». Кейн — о победе над «Хоффенхаймом»

«Невозможно в каждом матче играть без ошибок». Кейн — о победе над «Хоффенхаймом»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн отреагировал на победу своей команды в матче 4-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 с «Хоффенхаймом» (4:1). Кейн оформил хет-трик.

Германия — Бундеслига . 4-й тур
20 сентября 2025, суббота. 16:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Окончен
1 : 4
Бавария
Мюнхен
0:1 Кейн – 44'     0:2 Кейн – 48'     0:3 Кейн – 77'     1:3 Цоуфал – 82'     1:4 Гнабри – 90+9'    

«Хороший матч. Первый тайм оказался непростым, мы выглядели немного уставшими, но перед самым перерывом смогли забить свой первый гол — очень важный мяч. Невозможно в каждом матче играть без ошибок, всегда у соперника будут появляться моменты. В таких случаях необходимо качественно обороняться, что мы и делали.

Во втором тайме мы в большей степени были похожи на себя в том, как мы перемещали мяч, как шли в прессинг. Мы увеличили интенсивность, что сделало игру сложнее для соперника. Последующие голы пришли вовремя. В итоге мы победили, здорово, когда ты можешь забить и помочь команде», — приводит слова Кейна официальный сайт «Баварии».

На данный момент «Хоффенхайм» располагается на девятой позиции в турнирной таблице высшего дивизиона немецкого первенства с шестью очками. «Бавария» находится на первой строчке с 12 очками.

Материалы по теме
Хет-трик Кейна помог «Баварии» победить «Хоффенхайм» в 4-м туре Бундеслиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android