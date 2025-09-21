«Невозможно в каждом матче играть без ошибок». Кейн — о победе над «Хоффенхаймом»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн отреагировал на победу своей команды в матче 4-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 с «Хоффенхаймом» (4:1). Кейн оформил хет-трик.

«Хороший матч. Первый тайм оказался непростым, мы выглядели немного уставшими, но перед самым перерывом смогли забить свой первый гол — очень важный мяч. Невозможно в каждом матче играть без ошибок, всегда у соперника будут появляться моменты. В таких случаях необходимо качественно обороняться, что мы и делали.

Во втором тайме мы в большей степени были похожи на себя в том, как мы перемещали мяч, как шли в прессинг. Мы увеличили интенсивность, что сделало игру сложнее для соперника. Последующие голы пришли вовремя. В итоге мы победили, здорово, когда ты можешь забить и помочь команде», — приводит слова Кейна официальный сайт «Баварии».

На данный момент «Хоффенхайм» располагается на девятой позиции в турнирной таблице высшего дивизиона немецкого первенства с шестью очками. «Бавария» находится на первой строчке с 12 очками.