Рахимов: два последних трансферных окна по приобретениям «Рубин» на последнем месте

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о новичках, пополнивших команду в минувшее трансферное окно. Этим летом состав клуба пополнили защитник сборной Гондураса Дениль Мальдонадо, француз Жак-Жюльен Сиве, колумбиец Андерсон Арройо, а также россияне Никита Лобов и Антон Швец.

— Есть ли давление со стороны руководства или общественности после приобретения новичков? Что результат должен быть ещё лучше?

— Мы купили, как я понимаю, Месси и Мбаппе. Два последних трансферных окна: по приобретениям игроков, по конкуренции, которую нужно создавать, мы на последнем месте. У нас пять-шесть ушло и всего пять пришло. Этих новичков нужно встраивать, один приехал из второй лиги Испании, второй – из второй лиги Франции. Мы даже не из Ла Лиги взяли, а по своим возможностям. Поэтому здесь нужно быть реалистом и адекватно относиться к этим моментам. Конечно, будем их вписывать, но сейчас они выходят с листа. По ходу им нужно объяснять и рассказывать на теории, что и как нужно делать, во что мы играем. Они тоже ошибаются, но у обоих были моменты, и мы надеемся, они ещё будут добавлять, будут притираться к команде, — приводит слова Рахимова официальный сайт клуба.