Тренер «Челси» Мареска объяснил решение заменить трёх игроков в первом тайме матча с «МЮ»

Тренер «Челси» Мареска объяснил решение заменить трёх игроков в первом тайме матча с «МЮ»
Аудио-версия:
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о поражении своей команды в матче 5-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
20 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон
1:0 Фернандеш – 14'     2:0 Каземиро – 37'     2:1 Чалоба – 80'    
Удаления: Каземиро – 45+5' / Санчес – 5'

«Красная карточка, полученная через три-четыре минуты после начала матча, всё усложняет не только для «Челси» — это стало бы тяжёлой проблемой для любой команды. Конечно, мы могли начать эту встречу лучше, но красная карточка [Каземиро] дала нам шанс вернуться в игру. У нас было два-три момента в штрафной [во втором тайме], но после удаления вся игра изменилась, всё планирование и всё остальное — этого больше не было.

Мы заменили Педру [Нету] и Эстевао [Виллиана], потому что они всегда атакуют впятером, а мы обороняемся вчетвером, мы можем защищаться вчетвером, когда играем с оппонентом в равных составах. Но когда мы в меньшинстве, я думаю, нам нужно защищаться по всей линии, поэтому мы решили сыграть с пятью защитниками.

Коул Палмер усердно работал утром, у него было обследование перед этой игрой, он не был на 100 процентов готов. Коул приложил фантастические усилия, чтобы принять участие в матче, но он не был в оптимальной форме. Он хотел помочь команде, быть рядом, но через 20 минут Коул ощутил дискомфорт, поэтому мы решили заменить его», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».

Новости. Футбол
