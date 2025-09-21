«Атланта» с Миранчуком сыграла вничью с «Сан-Диего» в матче МЛС
Завершился матч МЛС, в котором «Атланта Юнайтед» принимал «Сан-Диего». Встреча прошла в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» и завершилась со счётом 1:1.
США — Major League Soccer . МЛС
20 сентября 2025, суббота. 23:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
1 : 1
Сан-Диего
0:1 Дрейер – 32' 1:1 Альмирон – 61'
В составе «Атланты» гол на своё счёт записал Мигель Альмирон, реализовав пенальти. Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 84-й минуте.
За «Сан-Диего» забил Андерс Дрейер.
«Сент-Диего» возглавляет турнирную таблицу МЛС Западной конференции, набрав 56 очков. «Атланта» находится на 12-м месте на Востоке.
В следующем матче МЛС «Атланта» встретится с «Нью-Инглэнд Революшн», а «Сан-Диего» сыграет с «Сан-Хосе Эртквейкс». Оба матча пройдут 28 сентября.
