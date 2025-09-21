Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Галактионов: у «Динамо» Мх не возникло острых моментов, за исключением фантазии арбитра

Галактионов: у «Динамо» Мх не возникло острых моментов, за исключением фантазии арбитра
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактинов остался недоволен судейством в матче с махачкалинским «Динамо». Встреча прошла в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счётом 1:1. «Локомотив» играл в меньшинстве после удаления Зелимхана Бакаева на 65-й минуте и упустил победу на 90+5-й минуте. Изначально арбитр назначил пенальти, однако после подсказки VAR поменял решение и назначил штрафной, после которого махачкалинцы сравняли счёт.

«Мы перестроились, насытили центральную зону, отправили более свежего игрока на фланг, чтобы он выполнял черновую работу. Думаю, это принесло свои плоды. У соперника не возникло острых моментов, за исключением той фантазии, которую увидел главный арбитр встречи. Безусловно, это потерянные два очка. В принципе по качеству, содержанию игры, с учётом непростого поля команду упрекнуть не в чем», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 17 очков. В следующем туре команда встретится с «Рубином». Матч состоится 27 сентября в Москве.

Материалы по теме
Драматичная концовка в матче РПЛ! «Локо» пропустил на 90+5-й минуте со странного штрафного
Видео
Драматичная концовка в матче РПЛ! «Локо» пропустил на 90+5-й минуте со странного штрафного
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android