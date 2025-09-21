Галактионов: у «Динамо» Мх не возникло острых моментов, за исключением фантазии арбитра

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактинов остался недоволен судейством в матче с махачкалинским «Динамо». Встреча прошла в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счётом 1:1. «Локомотив» играл в меньшинстве после удаления Зелимхана Бакаева на 65-й минуте и упустил победу на 90+5-й минуте. Изначально арбитр назначил пенальти, однако после подсказки VAR поменял решение и назначил штрафной, после которого махачкалинцы сравняли счёт.

«Мы перестроились, насытили центральную зону, отправили более свежего игрока на фланг, чтобы он выполнял черновую работу. Думаю, это принесло свои плоды. У соперника не возникло острых моментов, за исключением той фантазии, которую увидел главный арбитр встречи. Безусловно, это потерянные два очка. В принципе по качеству, содержанию игры, с учётом непростого поля команду упрекнуть не в чем», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 17 очков. В следующем туре команда встретится с «Рубином». Матч состоится 27 сентября в Москве.