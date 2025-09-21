Скидки
Главная Футбол Новости

«Мне из Европы люди звонят, они тоже в шоке». Тренер «Пари НН» — после матча с «Ахматом»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский эмоционально отреагировал на поражение команды в матче 9-го тура чемпионата России с «Ахматом» (1:2). Грозненский клуб вырвал победу на 90+3-й минуте. Первый гол грозненцы забили с пенальти на 43-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
0:1 Ндонг – 43'     1:1 Босельи – 69'     1:2 Келиану – 90+3'    

«Скажу одно: наша команда преобразилась, и все это видят. Я горжусь командой. Особенно глядя на то, какое усиление получил «Ахмат», какие вливания были в команду. На этом фоне мы делаем ставку на молодых игроков. И я горжусь, как они себя показали.

В остальном нечего говорить. Не хочу комментировать беспредел. Я просто в шоке от того, что происходило сегодня. Не могу подобрать слова. Мне из Европы люди звонят, они тоже в шоке, спрашивают меня: «Здесь всегда так?».

Мне своих ребят просто жалко. Зайдите и посмотрите в раздевалку, как они себя сейчас чувствуют. Меня переполняют эмоции. Очень неприятно. Не только неприятно, но и просто противно», — приводит слова Шпилевского официальный сайт «Пари НН».

«Пари НН» находится на 15-м месте в турнирной таблице, записав в свой актив шесть очков. «Ахмат» находится на седьмом месте, набрав 12 очков. В следующем туре «Пари НН» встретится со «Спартаком», а «Ахмат» проведёт матч с «Акроном». Матчи пройдут 28 и 27 сентября соответственно.

