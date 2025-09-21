Скидки
Моуринью: то, что я стал тренером «Бенфики», не означает, что я пришёл сюда, чтобы воевать

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался о взаимоотношениях с «Порту» и «Спортингом».

Португалия — Примейра . 6-й тур
20 сентября 2025, суббота. 20:00 МСК
АВС
Вила-даз-Авиш
Окончен
0 : 3
Бенфика
Лиссабон
0:1 Судаков – 45+3'     0:2 Павлидис – 59'     0:3 Иванович – 64'    

«Если вы спросите меня, является ли «Порту» одним из величайших клубов мира, я скажу — да. Если «Порту» — это гигант, я тоже отвечу — да. Я пришёл в «Бенфику» не для того, чтобы раздражать «Порту», а чтобы наслаждаться возможностью работать в большом клубе с большими амбициями. Надеюсь, что на меня за это не обидятся.

«После прихода в «Бенфику» я разговаривал с Виллаш-Боашем и с президентом «Спортинга» Варандесом. То, что я стал тренером «Бенфики», не означает, что я пришёл сюда, чтобы воевать. Думаю ли я, что меня снова будут аплодисментами встречать на «Драгау»? Конечно, нет. Но «Порту» — очень важная часть моей истории, а я — часть истории «Порту», — приводит слова Моуринью A Bola.

В первом матче под руководством Моуринью «Бенфика» разгромила АВС со счётом 3:0.

