Дубль и передача Месси помогли «Интер Майами» обыграть «Ди-Си Юнайтед» в МЛС
Завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Ди-Си Юнайтед». Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
США — Major League Soccer . МЛС
21 сентября 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
3 : 2
Ди-Си Юнайтед
Вашингтон
1:0 Алленде – 36' 1:1 Бентеке – 53' 2:1 Месси – 66' 3:1 Месси – 85' 3:2 Маррелл – 90+7'
В составе победителей забивали Ноа Аллен и Лионель Месси (дважды). Также на счету аргентинского нападающего результативная передача. На 71-й минуте Матео Сильветти не реализовал пенальти.
За «Ди-Си Юнайтед» забивали Кристиан Бентеке и Джейкоб Маррелл.
«Интер Майами» одержал вторую победу подряд. «Ди-Си Юнайтед» потерпел первое поражение за последние пять игр.
В следующем матче «Интер Майами» встретится с «Нью-Йорк Сити», а «Ди-Си Юнайтед» сыграет с «Филадельфией Юнион».
