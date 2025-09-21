Дубль и передача Месси помогли «Интер Майами» обыграть «Ди-Си Юнайтед» в МЛС

Завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Ди-Си Юнайтед». Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей забивали Ноа Аллен и Лионель Месси (дважды). Также на счету аргентинского нападающего результативная передача. На 71-й минуте Матео Сильветти не реализовал пенальти.

За «Ди-Си Юнайтед» забивали Кристиан Бентеке и Джейкоб Маррелл.

«Интер Майами» одержал вторую победу подряд. «Ди-Си Юнайтед» потерпел первое поражение за последние пять игр.

В следующем матче «Интер Майами» встретится с «Нью-Йорк Сити», а «Ди-Си Юнайтед» сыграет с «Филадельфией Юнион».