Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Айнтрахт Франкфурт — Унион Берлин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Интер Майами – Ди-Си Юнайтед, результат матча МЛС 21 сентября 2025, счет 3:2

Дубль и передача Месси помогли «Интер Майами» обыграть «Ди-Си Юнайтед» в МЛС
Комментарии

Завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Ди-Си Юнайтед». Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

США — Major League Soccer . МЛС
21 сентября 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
3 : 2
Ди-Си Юнайтед
Вашингтон
1:0 Алленде – 36'     1:1 Бентеке – 53'     2:1 Месси – 66'     3:1 Месси – 85'     3:2 Маррелл – 90+7'    

В составе победителей забивали Ноа Аллен и Лионель Месси (дважды). Также на счету аргентинского нападающего результативная передача. На 71-й минуте Матео Сильветти не реализовал пенальти.

За «Ди-Си Юнайтед» забивали Кристиан Бентеке и Джейкоб Маррелл.

«Интер Майами» одержал вторую победу подряд. «Ди-Си Юнайтед» потерпел первое поражение за последние пять игр.

В следующем матче «Интер Майами» встретится с «Нью-Йорк Сити», а «Ди-Си Юнайтед» сыграет с «Филадельфией Юнион».

Календарь МЛС
Турнирная таблица МЛС
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android