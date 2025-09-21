Скидки
Айнтрахт Франкфурт — Унион Берлин. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Локомотива» Галактионов высказался об удалении Бакаева в матче с «Динамо» Мх

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об удалении нападающего Зелимхана Бакаева во время матча с махачкалинским «Динамо» (1:1) в 9-м туре чемпионата России. Бакаев получил первую жёлтую карточку на 24-й минуте, а на 65-й второе предупреждение. «Локомотив» упустил победу в матче на 90+5-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Бакаев – 54'     1:1 Миро – 90+5'    
Удаления: нет / Бакаев – 65'

— После забитого мяча Бакаева, учитывая его эмоциональность, когда он получил первую жёлтую, не было осознания ошибки, что не сделали замену?
— Держали это в голове, но была мысль, что он реализует моменты. Как раз готовили замену, и тут он проявил неосторожность и оставил команду в меньшинстве, — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 17 очков. В следующем туре команда встретится с «Рубином». Матч состоится 27 сентября в Москве.

Новости. Футбол
