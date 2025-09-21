Тренер «Локомотива» Галактионов высказался об удалении Бакаева в матче с «Динамо» Мх

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об удалении нападающего Зелимхана Бакаева во время матча с махачкалинским «Динамо» (1:1) в 9-м туре чемпионата России. Бакаев получил первую жёлтую карточку на 24-й минуте, а на 65-й второе предупреждение. «Локомотив» упустил победу в матче на 90+5-й минуте.

— После забитого мяча Бакаева, учитывая его эмоциональность, когда он получил первую жёлтую, не было осознания ошибки, что не сделали замену?

— Держали это в голове, но была мысль, что он реализует моменты. Как раз готовили замену, и тут он проявил неосторожность и оставил команду в меньшинстве, — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 17 очков. В следующем туре команда встретится с «Рубином». Матч состоится 27 сентября в Москве.