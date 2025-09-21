Скидки
Айнтрахт Франкфурт — Унион Берлин. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Тошич — о дисквалификации Станковича: против «Спартака» было много сомнительный решений

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Сербии Зоран Тошич высказался о дисквалификации главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Сербского специалиста отстранили от матчей на месяц.

— Тренера «Спартака» Деяна Станковича дисквалифицировали на один месяц, и он пропустит дерби. Это может повлиять на игру «красно-белых»?
— Его точно будет не хватать, потому что главный тренер всегда очень важен. Понятно, что все инструкции своим ребятам до игры он даст, но очень важно, чтобы тренер находился рядом и помогал своей команде. Поэтому этот факт является плюсом для ЦСКА. Честно говоря, я не читал за что дисквалифицировали Станковича, — приводит слова Тошича Евро-Футбол.Ру.

