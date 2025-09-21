Алексей Гасилин: «Зенит» в Краснодар должен ехать только за победой
Экс-форвард «Зенита» Алексей Гасилин поделился ожиданиями от матча девятого тура МИР РПЛ против «Краснодара».
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Зенит» в Краснодар должен ехать только за победой. Если выиграют, то отставание будет всего три очка. Команда всю неделю готовилась именно к этой игре. В Краснодаре будет очень интересно. «Зенит», как по мне, фаворит. Обе команды любят играть первым номером. Я не верю, что «Зенит» отдаст мяч сопернику», — заявил Гасилин в эфире «Матч ТВ».
Матч «Краснодар» — «Зенит» состоится 21 сентября на «Ozon Арене» и начнётся в 19:30 мск. Хозяева лидируют в таблице с 19 очками, «Зенит» с 13 баллами занимает шестое место.
