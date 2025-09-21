Мостовой опубликовал видеоролик о благотворительном турнире по паделу под песню «Иванушек»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты», «Бенфики» Александр Мостовой в своём телеграм-канале опубликовал видеоролик о благотворительном турнире по паделу под названием «Кубок Александра Мостового».

В видео использована известная песня «Тополиный пух» группы «Иванушки International».

Отметим, данный турнир организован Благотворительным фондом социальной поддержки и развития потенциала личности «Ветер добрых перемен».

Напомним, в июле этого года Александр Мостовой в паре с двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко стали победителями турнира Bosco-Padel-Cup. Кроме того, экс-игрок «Сельты» вместе с другими звёздами российского футбола участвовал в благотворительном летнем турнире по падел-теннису «Кубок Лиги добрых дел». Падел‑теннис представляет собой смесь большого и настольного тенниса, а также сквоша.

