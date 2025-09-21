Хаби Алонсо повторил достижение, покорявшееся ранее лишь двоим тренерам в истории «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо после победы в матче 5-го тура испанской Ла Лиги с «Эспаньолом» (2:0) повторил достижение, которое ранее покорялось лишь двоим тренерам в истории испанского гранда. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.

По информации источника, Хаби Алонсо стал третьим тренером в истории «Реала», выигравшим свои первые пять матчей в Ла Лиге. Ранее подобное достижение покорялось Хосе Киранте в сезоне-1928/1929, а также Вандерлею Лушембурго (2004/2005).

По итогам пяти стартовых туров чемпионата Испании мадридская команда возглавляет турнирную таблицу с 15 очками. На втором месте располагается каталонская «Барселона», у которой 10 очков и игра в запасе.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: