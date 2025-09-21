Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Боруссия М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хаби Алонсо повторил достижение, покорявшееся ранее лишь двоим тренерам в истории «Реала»

Хаби Алонсо повторил достижение, покорявшееся ранее лишь двоим тренерам в истории «Реала»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо после победы в матче 5-го тура испанской Ла Лиги с «Эспаньолом» (2:0) повторил достижение, которое ранее покорялось лишь двоим тренерам в истории испанского гранда. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.

Испания — Примера . 5-й тур
20 сентября 2025, суббота. 17:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Эспаньол
Барселона
1:0 Милитао – 22'     2:0 Мбаппе – 47'    

По информации источника, Хаби Алонсо стал третьим тренером в истории «Реала», выигравшим свои первые пять матчей в Ла Лиге. Ранее подобное достижение покорялось Хосе Киранте в сезоне-1928/1929, а также Вандерлею Лушембурго (2004/2005).

По итогам пяти стартовых туров чемпионата Испании мадридская команда возглавляет турнирную таблицу с 15 очками. На втором месте располагается каталонская «Барселона», у которой 10 очков и игра в запасе.

Материалы по теме
«Реал» выиграл битву лидеров неожиданным оружием. Мбаппе забил, но лучшим стал защитник
«Реал» выиграл битву лидеров неожиданным оружием. Мбаппе забил, но лучшим стал защитник

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android