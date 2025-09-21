Скидки
Тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался о матче против «Эспаньола» в Ла Лиге

Аудио-версия:
Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо подвёл итоги победы над «Эспаньолом» в пятом туре Ла Лиги.

«Это была скорее уверенная, чем яркая победа, но хорошая. С контролем и без стрессовых ситуаций вроде пропущенных мячей или удалений. Такие матчи не самые зрелищные, но мне они нравятся. Во втором тайме мы хорошо контролировали игру и имели моменты, чтобы забить третий гол. Победа для того, чтобы продолжать расти, и теперь мы думаем о матче во вторник против «Леванте». Игроки должны чаще бить издали, особенно против низких блоков. Это хорошее решение. С выходом Гонсало у нас появлялась возможность чаще подавать. «Эспаньол» отошёл назад больше, чем я ожидал, и пришлось работать над игрой. Думаю, это может стать тенденцией в домашних матчах. Двигаемся дальше, а с тремя очками анализировать всегда спокойнее», — приводит слова Алонсо пресс-служба клуба.

«Реал» одержал пятую победу подряд на старте сезона Ла Лиги и возглавляет турнирную таблицу испанского чемпионата, набрав максимальное количество очков.

