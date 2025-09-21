Тошич оценил шансы ЦСКА и «Спартака» на победу в дерби

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Сербии Зоран Тошич оценил шансы армейцев и «Спартака» на победу в матче 11-го тура Мир РПЛ. Игра состоится 5 октября.
— Скоро дерби ЦСКА — «Спартак». Как оцениваете шансы соперников?
— Такие дерби всегда непредсказуемые. Всякое может быть. Не важно, в какой форме находятся игроки, какие позиции команды занимают в турнирной таблице. В дерби футболисты всегда вытаскивают из себя максимум. Поэтому шансы равные.
— Какие козыри видите у «армейцев»?
— В этом сезоне я не так пристально слежу за ЦСКА, но в таких играх не только качество определяет результат, но и борьба за свою команду, желание победить. Это всегда самая важная игра для каждого футболиста, — приводит слова Тошича Евро-Футбол.Ру.