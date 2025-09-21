Скидки
Байер 04 Леверкузен — Боруссия М. Прямая трансляция
18:30 Мск
Главная Футбол Новости

Сын Зидана сменил футбольное гражданство

Сын Зидана сменил футбольное гражданство
Голкипер «Гранады» Люка Зидан официально сменил спортивное гражданство и будет представлять сборную Алжира. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА на своей платформе по смене ассоциаций.

Люка является сыном легендарного полузащитника Зинедина Зидана. Как и его отец, он имеет французское и алжирское гражданство. Родители Зидана-старшего эмигрировали во Францию из Алжира в 1953 году.

В текущем сезоне Люка провел за «Гранаду» четыре матча, пропустив десять мячей. За взрослую сборную Франции он не выступал, что позволило ему сменить футбольное гражданство и продолжить карьеру на международном уровне уже в составе национальной команды Алжира.

