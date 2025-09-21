Скидки
Байер 04 Леверкузен — Боруссия М. Прямая трансляция
18:30 Мск
Даниил Денисов оценил стартовый отрезок сезона РПЛ для «Спартака»

Футболист «Спартака» Даниил Денисов высказался об игре и результатах красно-белых в нынешнем сезоне. Ранее столичная команда проиграла «Ростову» (1:2) в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

— Как оценишь стартовый отрезок сезона для «Спартака»? В нескольких матчах мы были близки к победе, но в итоге недосчитались много очков.
— Да, сразу вспоминаются матчи с «Акроном» и «Зенитом», в которых мы сделали всё для успеха, но не победили. То же самое ощущение было после дерби с «Динамо», где не использовали отличный шанс на последних секундах. Но были и неудачные игры — с «Локомотивом», с «Балтикой». Тяжело дать какую-то общую оценку. Хочется смотреть вперёд, и все мысли сейчас только о матче с «Крыльями», — приводит слова Денисова официальный сайт «Спартака».

«Спартак» после восьми туров Мир Российской Премьер-Лиги занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 12 очков. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с самарскими «Крыльями Советов» на домашней арене.

