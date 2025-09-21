Голкипер «Фрайбурга» установил вратарский исторический рекорд Бундеслиги

Голкипер «Фрайбурга» Ноа Атуболу отразил пенальти в матче 4-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором команда из города Фрайбург-им-Брайсгау разгромила в гостях бременский «Вердер» со счётом 3:0. Как сообщает статистический портал Opta Sport, данное событие стало рекордным для вратарей в истории Бундеслиги.

По данным портала, 23-летний нигерийско-немецкий голкипер Атуболу отразил пять 11-метровых подряд в Бундеслиге, что является абсолютным рекордом за всю историю чемпионата Германии.

Атуболу — воспитанник «Фрайбурга». Он провёл в первой команде 80 матчей, в которых пропустил 120 мячей. При этом на его счету 28 «сухих» игр.

Топ-5 легенд футбола: