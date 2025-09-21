Скидки
Байер 04 Леверкузен — Боруссия М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Главная Футбол Новости

Голкипер «Фрайбурга» установил вратарский исторический рекорд Бундеслиги

Голкипер «Фрайбурга» установил вратарский исторический рекорд Бундеслиги
Комментарии

Голкипер «Фрайбурга» Ноа Атуболу отразил пенальти в матче 4-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором команда из города Фрайбург-им-Брайсгау разгромила в гостях бременский «Вердер» со счётом 3:0. Как сообщает статистический портал Opta Sport, данное событие стало рекордным для вратарей в истории Бундеслиги.

Германия — Бундеслига . 4-й тур
20 сентября 2025, суббота. 16:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
0 : 3
Фрайбург
Фрайбург
0:1 Грифо – 33'     0:2 Адаму – 54'     0:3 Кулибали – 75'    

По данным портала, 23-летний нигерийско-немецкий голкипер Атуболу отразил пять 11-метровых подряд в Бундеслиге, что является абсолютным рекордом за всю историю чемпионата Германии.

Атуболу — воспитанник «Фрайбурга». Он провёл в первой команде 80 матчей, в которых пропустил 120 мячей. При этом на его счету 28 «сухих» игр.

«Фрайбург» разгромил «Вердер» в матче 4-го тура Бундеслиги

