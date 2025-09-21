В матче «МЮ» — «Челси» было сделано три замены быстрее всего в истории АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на своём поле одолел «Челси» со счётом 2:1 в матче 5-го тура английской Премьер-лиги. Главный тренер «синих» Энцо Мареска в первом тайме этой встречи произвёл три замены к 21-й минуте.

Как сообщает Opta Sport, «Челси» быстрее всех в истории АПЛ сделал три замены. Напомним, голкипер Филип Йоргенсен вышел на шестой минуте вместо Эстевао, Тосин Адарабиойо на седьмой минуте заменил Педру Нету, а на 21-й минуте на поле появился Андрей Сантос вместо Коула Палмера. Первая замена связана с тем, что первый номер «синих» Роберт Санчес был удалён с поля после фола за пределами штрафной площади. Замена Нету стала тактическим решением, а Палмер покинул поле из-за дискомфорта.

Отметим, «Манчестер Юнайтед» располагается на девятом месте в турнирной таблице АПЛ с семью очками в активе, «Челси» находится на шестой строчке с восемью очками.

