Первый тайм матча «Манчестер Юнайтед» — «Челси» вошёл в историю АПЛ

Встреча 5-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Челси» (2:1) отметилась уникальным событием. Первый тайм противостояния стал историческим: впервые в АПЛ в одной половине матча было зафиксировано сразу три редких события — два и более голов, две и более красных карточек и две и более замен. Об этом сообщает ВВС.
Авторами голов стали Бруно Фернандеш и Каземиро. При этом сам бразильский полузащитник, наряду с вратарём «Челси» Робертом Санчесом, получил красную карточку. Лондонцы также произвели сразу три замены: поле покинули Эстевао, Педру Нету и Коул Палмер, а вместо них вышли Филип Йоргенсен, Тосин Адарабиойо и Андрей Сантос.
После этой игры «МЮ» располагается на девятом месте в турнирной таблице АПЛ с семью очками в активе, а лондонский клуб находится на шестой строчке с восемью очками.
- 21 сентября 2025
-
08:30
-
08:29
-
08:21
-
08:15
-
07:54
-
07:44
-
07:21
-
07:16
-
07:13
-
07:09
-
07:08
-
07:01
-
06:48
-
06:23
-
06:16Сын Зидана сменил футбольное гражданство Официально
-
06:04
-
05:53
-
05:52
-
05:40
-
05:34
-
05:30
-
04:56
-
04:37
-
03:00
-
02:42
-
02:04
-
01:42
-
00:58
-
00:41
-
00:22
-
00:15
-
00:10
- 20 сентября 2025
-
23:59
-
23:59
-
23:46