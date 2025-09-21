Скидки
Байер 04 Леверкузен — Боруссия М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Первый тайм матча «Манчестер Юнайтед» — «Челси» вошёл в историю АПЛ

Встреча 5-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Челси» (2:1) отметилась уникальным событием. Первый тайм противостояния стал историческим: впервые в АПЛ в одной половине матча было зафиксировано сразу три редких события — два и более голов, две и более красных карточек и две и более замен. Об этом сообщает ВВС.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
20 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон
1:0 Фернандеш – 14'     2:0 Каземиро – 37'     2:1 Чалоба – 80'    
Удаления: Каземиро – 45+5' / Санчес – 5'

Авторами голов стали Бруно Фернандеш и Каземиро. При этом сам бразильский полузащитник, наряду с вратарём «Челси» Робертом Санчесом, получил красную карточку. Лондонцы также произвели сразу три замены: поле покинули Эстевао, Педру Нету и Коул Палмер, а вместо них вышли Филип Йоргенсен, Тосин Адарабиойо и Андрей Сантос.

После этой игры «МЮ» располагается на девятом месте в турнирной таблице АПЛ с семью очками в активе, а лондонский клуб находится на шестой строчке с восемью очками.

