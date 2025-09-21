Лионель Месси возглавил гонку бомбардиров МЛС

Известный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вышел в лидеры списка бомбардиров североамериканской футбольной лиги МЛС. Всего в текущем сезоне у Месси 22 гола.

На втором месте в гонке бомбардиров находится англичанин Сэм Сарридж из «Нэшвилла» — 21 мяч. Третью строчку занимает габонский форвард «Лос‑Анджелеса» Денис Буанга — 19 голов.

Напомним, в матче с «Ди-Си Юнайтед», который завершился победой «цапель» со счётом 3:2, Месси оформил дубль и отдал результативную передачу.

Месси присоединился к «Интер Майами» летом 2023 года в качестве свободного агента. За этот период нападающий принял участие в 76 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 64 голами и 31 результативной передачей.

Лучший бомбардир в мировом футболе: