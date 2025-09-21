Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Боруссия М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лионель Месси возглавил гонку бомбардиров МЛС

Лионель Месси возглавил гонку бомбардиров МЛС
Комментарии

Известный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вышел в лидеры списка бомбардиров североамериканской футбольной лиги МЛС. Всего в текущем сезоне у Месси 22 гола.

На втором месте в гонке бомбардиров находится англичанин Сэм Сарридж из «Нэшвилла» — 21 мяч. Третью строчку занимает габонский форвард «Лос‑Анджелеса» Денис Буанга — 19 голов.

Напомним, в матче с «Ди-Си Юнайтед», который завершился победой «цапель» со счётом 3:2, Месси оформил дубль и отдал результативную передачу.

Месси присоединился к «Интер Майами» летом 2023 года в качестве свободного агента. За этот период нападающий принял участие в 76 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 64 голами и 31 результативной передачей.

Материалы по теме
Дубль и передача Месси помогли «Интер Майами» обыграть «Ди-Си Юнайтед» в МЛС

Лучший бомбардир в мировом футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android