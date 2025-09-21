Защитник «Спартака» Денисов: Самошников сразу впечатлил своими аутами

Футболист «Спартака» Даниил Денисов высказался о своём одноклубнике Илье Самошникове. Самошников присоединился к красно-белым в летнее трансферное окно — 2025.

«Илья, конечно, сразу впечатлил своими аутами. На тренировке работали над тактикой, его попросили бросить, и все были просто в шоке. До этого игрок не мог до линии вратарской добросить, а тут мяч через вратаря перелетел. Джику — опытный игрок, это сразу видно. Спокойный, уверенный. Ву помоложе. Хочу отметить, что они сразу активно стали изучать слова на русском, молодцы! Это только поможет им освоиться быстрее», — приводит слова Денисова официальный сайт «Спартака».

«Спартак» после восьми туров Мир Российской Премьер-Лиги занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 12 очков. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с самарскими «Крыльями Советов» на домашней арене.