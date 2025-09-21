Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Боруссия М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Спартака» Денисов: Самошников сразу впечатлил своими аутами

Защитник «Спартака» Денисов: Самошников сразу впечатлил своими аутами
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист «Спартака» Даниил Денисов высказался о своём одноклубнике Илье Самошникове. Самошников присоединился к красно-белым в летнее трансферное окно — 2025.

«Илья, конечно, сразу впечатлил своими аутами. На тренировке работали над тактикой, его попросили бросить, и все были просто в шоке. До этого игрок не мог до линии вратарской добросить, а тут мяч через вратаря перелетел. Джику — опытный игрок, это сразу видно. Спокойный, уверенный. Ву помоложе. Хочу отметить, что они сразу активно стали изучать слова на русском, молодцы! Это только поможет им освоиться быстрее», — приводит слова Денисова официальный сайт «Спартака».

«Спартак» после восьми туров Мир Российской Премьер-Лиги занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 12 очков. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с самарскими «Крыльями Советов» на домашней арене.

Материалы по теме
Даниил Денисов оценил стартовый отрезок сезона РПЛ для «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android