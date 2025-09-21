Каземиро установил уникальное достижение в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро установил уникальное достижение во встрече пятого тура АПЛ против «Челси» (2:1). Бразилец стал первым игроком в истории клуба, сумевшим отличиться голом и получить удаление в первом тайме матча Премьер-лиги. Об этом сообщает Opta Sport.
На 17-й минуте Каземиро получил жёлтую карточку, на 37-й поразил ворота соперника, а уже в компенсированное время первой половины получил второй «горчичник» и покинул поле.
В текущем сезоне бразилец провёл за «Манчестер Юнайтед» пять матчей в АПЛ, в которых отметился одним забитым мячом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.
- 21 сентября 2025
-
08:30
-
08:29
-
08:21
-
08:15
-
07:54
-
07:44
-
07:21
-
07:16
-
07:13
-
07:09
-
07:08
-
07:01
-
06:48
-
06:23
-
06:16Сын Зидана сменил футбольное гражданство Официально
-
06:04
-
05:53
-
05:52
-
05:40
-
05:34
-
05:30
-
04:56
-
04:37
-
03:00
-
02:42
-
02:04
-
01:42
-
00:58
-
00:41
-
00:22
-
00:15
-
00:10
- 20 сентября 2025
-
23:59
-
23:59
-
23:46