Каземиро установил уникальное достижение в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро установил уникальное достижение во встрече пятого тура АПЛ против «Челси» (2:1). Бразилец стал первым игроком в истории клуба, сумевшим отличиться голом и получить удаление в первом тайме матча Премьер-лиги. Об этом сообщает Opta Sport.

На 17-й минуте Каземиро получил жёлтую карточку, на 37-й поразил ворота соперника, а уже в компенсированное время первой половины получил второй «горчичник» и покинул поле.

В текущем сезоне бразилец провёл за «Манчестер Юнайтед» пять матчей в АПЛ, в которых отметился одним забитым мячом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.