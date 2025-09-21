Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Боруссия М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каземиро установил уникальное достижение в «Манчестер Юнайтед»

Каземиро установил уникальное достижение в «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро установил уникальное достижение во встрече пятого тура АПЛ против «Челси» (2:1). Бразилец стал первым игроком в истории клуба, сумевшим отличиться голом и получить удаление в первом тайме матча Премьер-лиги. Об этом сообщает Opta Sport.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
20 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон
1:0 Фернандеш – 14'     2:0 Каземиро – 37'     2:1 Чалоба – 80'    
Удаления: Каземиро – 45+5' / Санчес – 5'

На 17-й минуте Каземиро получил жёлтую карточку, на 37-й поразил ворота соперника, а уже в компенсированное время первой половины получил второй «горчичник» и покинул поле.

В текущем сезоне бразилец провёл за «Манчестер Юнайтед» пять матчей в АПЛ, в которых отметился одним забитым мячом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Материалы по теме
Первый тайм матча «Манчестер Юнайтед» — «Челси» вошёл в историю АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android