«Пока не очень». Егор Титов высказался о работе Валерия Карпина в «Динамо»

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Егор Титов поделился мыслями о работе главного тренера московского «Динамо» Валерия Карпина после назначения в клуб.

— Вопрос про «Динамо» и Карпина. Сейчас много споров по поводу того, стоит ли его оставлять.

— Это не ко мне вопрос. Я не агент и не тренер…

— Вы удивитесь, если Карпина уберут до конца сезона?

— В российском футболе я ничему не удивляюсь, признаюсь. Я готов ко всему.

— На его работу в «Динамо» вы как смотрите, как можете её оценить?

— А как я могу оценить работу? Я же не вижу…

— Как футбольный человек.

— Как футбольный человек… Ну, пока не очень. Но это наш лучший, вернее, один из лучших наставников. Это тренер нашей сборной. Ждём, смотрим. Я думаю, у него какие-то будут идеи, — сказал Титов журналистам.

«Динамо» объявило о назначении Карпина на пост главного тренера команды 13 июня. Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до 2028 года. При этом Карпин продолжает возглавлять российскую национальную команду. На данный момент бело-голубые идут на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Карпина девять очков.

Как сборная России играет при Карпине: