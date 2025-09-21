Скидки
18:30 Мск
Главная Футбол Новости

Гасилин и Корнеев спрогнозировали победителя матча «Краснодар» — «Зенит»

Гасилин и Корнеев спрогнозировали победителя матча «Краснодар» — «Зенит»
Комментарии

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин и экс-форвард сборной России, ЦСКА и «Барселоны» Игорь Корнеев попытались спрогнозировать, как завершится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, где сойдутся «Краснодар» и «Зенит». Встреча состоится сегодня, 21 сентября, на «Ozon Арене» в Краснодаре и начнётся в 19:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Голы в матче будут. «Зенит» победит со счётом 2:1», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Корнеев, в свою очередь, заявил, что встреча завершится со счётом 3:2 в пользу сине-бело-голубых.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 19 очков. «Зенит», в свою очередь, с 13 очками располагается на шестом месте.

