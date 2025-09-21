«МЮ» обыграл «Челси» в АПЛ, Гуменник заявил 5 четверных в отборе на ОИ. Главное к утру
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» (2:1) в матче АПЛ с двумя удалениями, российский фигурист Пётр Гуменник заявил пять четверных в свою произвольную программу к отбору на ОИ-2026, 40-летний Александр Овечкин не попал в заявку «Вашингтона» на предсезонный матч с «Бостоном». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Манчестер Юнайтед» переиграл «Челси» в матче АПЛ с двумя удалениями.
- Пётр Гуменник заявил пять четверных в свою произвольную программу к отбору на ОИ-2026.
- Овечкин не попал в заявку «Вашингтона» на предсезонный матч с «Бостоном».
- «Локомотив» вдесятером упустил победу в матче с «Динамо» Мх, пропустив на 90+5-й минуте.
- Дубль и передача Месси помогли «Интер Майами» обыграть «Ди-Си Юнайтед» в МЛС.
- Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Эр-Рияд», оформив дубль.
- «Пару слов? У судьишки спросите». Капитан «Локомотив» Баринов — после игры с «Динамо» Мх.
- Карлос Алькарас проиграл Тейлору Фрицу в матче Кубка Лэйвера.
- Георгий Джикия забил во втором матче за «Антальяспор» подряд.
- Сын Зидана сменил футбольное гражданство.
