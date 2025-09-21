«МЮ» обыграл «Челси» в АПЛ, Гуменник заявил 5 четверных в отборе на ОИ. Главное к утру

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» (2:1) в матче АПЛ с двумя удалениями, российский фигурист Пётр Гуменник заявил пять четверных в свою произвольную программу к отбору на ОИ-2026, 40-летний Александр Овечкин не попал в заявку «Вашингтона» на предсезонный матч с «Бостоном». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».