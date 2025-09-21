Скидки
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

21 сентября главные новости спорта, футбол, хоккей, РПЛ, НХЛ, фигурное катание, отбор на ОИ, теннис, МЛС

«МЮ» обыграл «Челси» в АПЛ, Гуменник заявил 5 четверных в отборе на ОИ. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» (2:1) в матче АПЛ с двумя удалениями, российский фигурист Пётр Гуменник заявил пять четверных в свою произвольную программу к отбору на ОИ-2026, 40-летний Александр Овечкин не попал в заявку «Вашингтона» на предсезонный матч с «Бостоном». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Манчестер Юнайтед» переиграл «Челси» в матче АПЛ с двумя удалениями.
  2. Пётр Гуменник заявил пять четверных в свою произвольную программу к отбору на ОИ-2026.
  3. Овечкин не попал в заявку «Вашингтона» на предсезонный матч с «Бостоном».
  4. «Локомотив» вдесятером упустил победу в матче с «Динамо» Мх, пропустив на 90+5-й минуте.
  5. Дубль и передача Месси помогли «Интер Майами» обыграть «Ди-Си Юнайтед» в МЛС.
  6. Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Эр-Рияд», оформив дубль.
  7. «Пару слов? У судьишки спросите». Капитан «Локомотив» Баринов — после игры с «Динамо» Мх.
  8. Карлос Алькарас проиграл Тейлору Фрицу в матче Кубка Лэйвера.
  9. Георгий Джикия забил во втором матче за «Антальяспор» подряд.
  10. Сын Зидана сменил футбольное гражданство.
